Яркая реклама Вашего БизнесаРасчёт стоимости
Борт: алюминиевый, ПВХ.
Лицевая часть: жидкий акрил, молочный акрил.
Срок изготовления: от 2 дней
Габариты: любые
Гарантия: от 1 годаУзнать стоимость
Объёмные световые вывески с подсветкой используются для привлечения внимания. Их можно увидеть на фасадах ресторанов, кафе, баров, гостиниц.
Подчеркнуть стиль организации помогают интерьерные вывески и крышные установки, сделанные в виде логотипов брэндов.Узнать стоимость
Борт: алюминиевый, ПВХ.
Лицевая часть: жидкий акрил, молочный акрил.
Подложка: композит; ПВХ.
Срок изготовления: от 2 дней
Габариты: любые
Гарантия: от 1 годаУзнать стоимость
Буквы на подложке можно крепить на любых поверхностях. Подложка выполняет функцию несущей плоскости, к которой прикрепляются объёмные буквы.
Буквы на подложке легко крепить как на фасадах зданий, так и внутри помещений.
Оптимальное сочетание цена-качество.Узнать стоимость
Материал: акрил прозрачный;
гибкий неон 12В любых цветов.
Срок изготовления: от 2 дней
Габариты: любые
Гарантия: от 1 годаУзнать стоимость
Вывески из гибкого неона позволяют подобрать динамичную подсветку, задать форму, шрифт и размеры надписи.
Неон безвреден. Стоит в 3 раза дешевле классических вывесок с подсветкой. Потребляет малое количество энергии.
Период эксплуатации даже в самых экстремальных условиях – от 5 до 10 лет.Узнать стоимость
Материал: поликарбонат; огрстекло; композит; баннерная ткань
Срок изготовления: от 2 дней
Габариты: любые
Гарантия: от 1 годаУзнать стоимость
Световые короба – самым популярный вид наружной рекламы, используемый сегодня.
Отличаются безграничным выбором размера, внешнего вида и материала изготовления, а также обладают доступной ценой.
Мы делаем: односторонние, двусторонние, фигурные, с инкрустацией и многие другие.Узнать стоимость
Материал: прямая печать Уф; сольвентная; широкоформатная; интерьерная; цифровая
Срок изготовления: от 1 дня
Габариты: любые
Гарантия: от 1 месяцаУзнать стоимость
Печатаем материалы любого размера и формата: печать на пластике, на самоклейке, на плёнке, на ткани, на холсте, на банерной сетке; печать наклеек; изготовление банеров с люверсами и без; и т.д.
Используем яркие и долговечные краски, устойчивые к атмосферным воздействиям.
Печатаем на любых материалах: от пластика до самоклеящейся плёнки и бумаги.Узнать стоимость
Производственные площадки оснащены новейшим оборудованием.
Опыт персонала 5-7 лет, от дизайнеров до слесарей-монтажников.
Благодаря слаженной команде и профессиональному оборудованию мы производим все типы наружной рекламы, а именно:
График работы: пн - вс, 09:00 - 21:00
Телефон: +7 (999) 545-74-68
Е-mail: info@dvigr.ru
Офис: г. Мытищи, ул. Карла Маркса, 5
Офис: г. Москва, пр. Мельникова, 35
Производство: г. Москва, ул. Ясеневая, вл14с10
Производство: г. Москва, ул. 2-я Вольская, 34к1