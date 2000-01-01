Печатаем материалы любого размера и формата: печать на пластике, на самоклейке, на плёнке, на ткани, на холсте, на банерной сетке; печать наклеек; изготовление банеров с люверсами и без; и т.д.

Используем яркие и долговечные краски, устойчивые к атмосферным воздействиям.

Печатаем на любых материалах: от пластика до самоклеящейся плёнки и бумаги.