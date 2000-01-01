Адрес: г. Москва, ул. Ясеневая, вл14с10
График: пн-пт 09:00 - 18:00
E-mail: info@dvigr.ru
Адрес: г. Москва, ул. Ясеневая, вл14с10
График: пн-пт 09:00 - 18:00
E-mail: info@dvigr.ru
+7 (999) 545-74-68 Заказать звонок

Изготовление вывесок
под ключ

Яркая реклама Вашего Бизнеса

Расчёт стоимости
Выезд на замер и просчет
в день обращения
Помощь в выборе
материала и дизайне
Согласование всей
технической документации
Монтаж конструкций
в соответствии с 902-ПП

Виды вывесок, которые мы изготавливаем

  • Световые буквы
  • Буквы на подложке
  • Буквы из гибкого неона
  • Световые короба
  • Печатные материалы
Объёмные буквы
с подсветкой

Борт: алюминиевый, ПВХ.
Лицевая часть: жидкий акрил, молочный акрил.

Срок изготовления: от 2 дней

Габариты: любые

Гарантия: от 1 года

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Объёмные световые вывески с подсветкой используются для привлечения внимания. Их можно увидеть на фасадах ресторанов, кафе, баров, гостиниц.

Подчеркнуть стиль организации помогают интерьерные вывески и крышные установки, сделанные в виде логотипов брэндов.

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Объёмные буквы
на подложке

Борт: алюминиевый, ПВХ.
Лицевая часть: жидкий акрил, молочный акрил.
Подложка: композит; ПВХ.

Срок изготовления: от 2 дней

Габариты: любые

Гарантия: от 1 года

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Буквы на подложке можно крепить на любых поверхностях. Подложка выполняет функцию несущей плоскости, к которой прикрепляются объёмные буквы.

Буквы на подложке легко крепить как на фасадах зданий, так и внутри помещений.

Оптимальное сочетание цена-качество.

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Объёмные буквы
из гибкого неона

Материал: акрил прозрачный;
гибкий неон 12В любых цветов.

Срок изготовления: от 2 дней

Габариты: любые

Гарантия: от 1 года

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Вывески из гибкого неона позволяют подобрать динамичную подсветку, задать форму, шрифт и размеры надписи.

Неон безвреден. Стоит в 3 раза дешевле классических вывесок с подсветкой. Потребляет малое количество энергии.

Период эксплуатации даже в самых экстремальных условиях – от 5 до 10 лет.

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Световые короба
в любом исполнении

Материал: поликарбонат; огрстекло; композит; баннерная ткань

Срок изготовления: от 2 дней

Габариты: любые

Гарантия: от 1 года

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Световые короба – самым популярный вид наружной рекламы, используемый сегодня.

Отличаются безграничным выбором размера, внешнего вида и материала изготовления, а также обладают доступной ценой.

Мы делаем: односторонние, двусторонние, фигурные, с инкрустацией и многие другие.

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Печать баннеров,
плёнки, УФ печать

Материал: прямая печать Уф; сольвентная; широкоформатная; интерьерная; цифровая

Срок изготовления: от 1 дня

Габариты: любые

Гарантия: от 1 месяца

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Печатаем материалы любого размера и формата: печать на пластике, на самоклейке, на плёнке, на ткани, на холсте, на банерной сетке; печать наклеек; изготовление банеров с люверсами и без; и т.д.

Используем яркие и долговечные краски, устойчивые к атмосферным воздействиям.

Печатаем на любых материалах: от пластика до самоклеящейся плёнки и бумаги.

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Причины, по которым нас выбирают

Гарантия
2 года
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Дизайн и замер
в подарок
Готовая вывеска
"под ключ"
от 2-х дней
Работа
производства
24/7
Рассрочка
на изготовление
Персональный
менеджер
Новейшее
оборудование
Удобное
местоположение
Подобрать
индивидуальное решение
Заполните форму и наш специалист подберет материал и вид изделия необходимый под ваш бюджет и задачи
Вопрос 1 из 6
Куда планируется установить изделие?

Этапы изготовления вывесок

01
Консультирование
со специалистом
02
Выезд на замер
и разработка дизайна
03
Изготовление
рекламной продукции
04
Доставка и монтаж
готового изделия
заказать звонок

Оцените наши работы

  • Световые буквы
  • Буквы на подложке
  • Буквы из гибкого неона
  • Световые короба
  • Печатные материалы

Нам доверяют

Магазины
Салоны красоты
Кофейни
Кафе / Рестораны
Бары / Клубы
Аптеки Мед. центры
Стоматологии
Фитнес центры
Кальянные
Автомойки и Сервисы
Сервисный центр
Торговые центры

Немного расскажем
о нашем производстве

Производственные площадки оснащены новейшим оборудованием.
Опыт персонала 5-7 лет, от дизайнеров до слесарей-монтажников.

Благодаря слаженной команде и профессиональному оборудованию мы производим все типы наружной рекламы, а именно:

  • Объемные буквы: световые, несветовые, светодиодные, с подсветкой, с контражуром, из пластика, ПВХ, нержавеющей стали, акрила, жидкого акрила, композита, оргстекла, металла, алюминия;
  • Световые короба: ультратонкие и тонкие, односторонние, двухсторонние, круглые, со светодиодами, уличные, интерьерные, на автомобиль, лайтбоксы, композитные, поликарбонатные, акриловые, металлические, с инкрустацией и другие;
  • Вывески из неона: гибкий неон 12В, акрил прозрачный;
  • Печатные материалы: широкоформатная печать, растяжки, баннеры, реклама на перфорированной плёнке, сетке и т.д.
МоскваЯсеневая улица, вл14с10 — Яндекс.Карты

Контакты

График работы: пн - вс, 09:00 - 21:00

Телефон: +7 (999) 545-74-68

Е-mail: info@dvigr.ru



Офис: г. Мытищи, ул. Карла Маркса, 5

Офис: г. Москва, пр. Мельникова, 35

Производство: г. Москва, ул. Ясеневая, вл14с10

Производство: г. Москва, ул. 2-я Вольская, 34к1

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